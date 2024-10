Una brutta notizia per la Juventus quella dell'infortunio di Gleison Bremer. Tanti i messaggi di vicinanza che stanno arrivando per il difensore brasiliano. Poco fa è arrivato anche quello del compagno di reparto Federico Gatti. Una storia sul proprio profilo Instagram accompagnata da una dedica speciale. Queste le parole scritte dal difensore ex Frosinone:



GATTI A BREMER- "Compagno di mille battaglie, sarà un periodo difficile ma sono certo che dando il massimo come hai sempre fatto vincerai anche questa battaglia… Ci mancherai, mi mancherai ma siamo qua ad aspettarti. Sei il più forte di tutti".