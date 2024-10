Infortunio Fagioli, cosa ha e quando può tornare

rientrato ieri con la Juventus dopo gli impegni con l'Italia, ha riscontrato un problema fisico per una botta subita, riporta Gazzetta.it. Per Thiago Motta si aggiunge un ulteriore problema in vista dei prossimi impegni.Fagioli è alle prese con una botta rimediata in nazionale durante un allenamento. Nulla di grave ma il dolore lo sta tenendo fermo in questi giorni e potrebbe non consentirgli di scendere in campo alla ripresa del campionato con la Lazio. Sarebbe poi da verificare in vista della sfida di Champions League contro lo Stoccarda