Infortunio Douglas Luiz: quando rientra?

non ha potuto giocareper un problema muscolare accusato nel riscaldamento. Il centrocampista brasiliano ha lasciato il posto a Khephren Thuram. Gli esami svolti hanno escluso lesioni per l'ex Aston Villa.Nessuna lesione per Douglas Luiz; buone notizie quindi per il giocatore e Thiago Motta. Il brasiliano ce la farà per Inter-Juventus? Le condizioni del giocatore saranno valutate quotidianamente, come scritto nel comunicato del club bianconero. Al momento però lo scenario più realistico è che salti il derby d'Italia in programma domenica 27 ottobre. Douglas è più out che in per la grande sfida. Nel caso, il brasiliano punterebbe al match infrasettimanale contro il Parma.