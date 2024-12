Come sta Douglas Luiz?

La Juventus domani ospiterà all'Allianz Stadium di Torino il Manchester City, oggi quindi è giornata di vigilia in casa bianconera e ci si prepara al big match di Champions League. Stadium chiaramente sold out per la grande occasione. C'è però grande curiosità di capire come stia, ai box per infortunio.Il centrocampista brasiliano della Juventus nella giornata di oggi, la vigilia appunto, ha svolto l'intera seduta di allenamento con i compagni e potrebbe essere a disposizione del tecnico bianconero Thiago Motta nella sfida di domani.