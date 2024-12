L'infortunio di Danilo







Danilo non prenderà parte alla trasferta che vedrà la Juventus impegnata sul campo del Monza. Dopo un iniziale inserimento tra i convocati, il club bianconero - attraverso una nota ufficiale - ha confermato che il giocatore non si unirà alla squadra nel ritiro in terra brianzola. In altre parole, il numero 6 non sarà a disposizione per la gara dell'U-Power Stadium.Danilo, nel corso dell'allenamento della vigilia alla Continassa, ha rimediato una leggera distorsione alla caviglia sinistra che, di fatto, lo esclude dal match col Monza. I controlli approfonditi hanno escluso qualsiasi tipo di lesione. Il calciatore dovrebbe tornare ad allenarsi nel giro di pochi giorni.Danilo salterà sicuramente la partita contro il Monza, ma già dopo Natale dovrebbe tornare a completa disposizione di Thiago Motta.