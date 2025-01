Ladeve fare i conti con il sedicesimo infortunio stagione, quello di Francisco, per l'esterno offensivo sono state scongiurate lesioni dalle prime analisi fatte al ritorno da Riad. Tuttavia, le sue condizioni fisiche verranno valutate giorno dopo giorno, al momento la sua presenza per il derby della Mole è in forte dubbio. Anzi, al momento sembra quasi impossibile poterlo vedere tra i giocatori a disposizione di Thiago Motta. Più probabile vederlo nella gara seguente. Quindi seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Francisco Conceicao per la sfida.