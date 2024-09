Infortunio Conceicao

Quando torna Conceicao

Quante partite salta Conceicao

Empoli-Juventus (14 settembre)

Nel corso della seduta di allenamento alla Continassa di mercoledì 4 settembre,ha accusato un problema di natura muscolare che lo costringerà - nella giornata di giovedì - a sottoporsi ad una serie di esami approfonditi che andranno a certificare l'entità dell'infortunio occorso all'esterno offensivo portoghese. Una notizia negativa per Thiago Motta a dieci giorni dalla sfida contro l'Empoli.Conceicao ha accusato un problema di natura muscolare durante l'allenamento alla Continassa. Solamente gli esami, però, chiariranno la portata dell'infortunio occorso al classe 2002.Servirà conoscere l'esito degli esami strumentali per capire quando Francisco Conceicao potrà tornare in campo e a disposizione di Thiago Motta.In attesa che gli esami strumentali evidenzino l'entità dell'infortunio, ad oggi si può dire che la presenza del portoghese contro l'Empoli dopo la sosta è da considerare quantomeno in dubbio.