Infortunio Conceicao, quando svolge gli esami

Latorna da Riyadh dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Una trasferta che oltre al ko ha visto fermarsi per infortunio Francisco Conceicao. L'esterno portoghese doveva partire titolare con i rossoneri ma nel riscaldamento ha avuto un problema muscolare ed è stato costretto a saltare la partita.Nella giornata di domani, domenica 5 gennaio,volgerà gli esami strumentali al J Medical per capire l'entità dell'infortunio. Solo dopo si potranno definire i tempi di recupero e se eventualmente salterà altre partite. Allo stato attuale è da ritenere in dubbio per il Derby contro il Torino in programma sabato 11 gennaio.