Il nome di Franciscoè sulla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli per questa sessione estiva di calciomercato. Stando a quanto riferisce A Bola però il giocatore avrebbe rimediato un infortunio, di natura muscolare, per questo non potrà prendere parte alla Supercoppa portoghese che si giocherà contro lo Sporting Lisbona. Si tratterebbe di una lesione muscolare al gluteo destro, da capire ancora quale sia l'entità del suo stop. Questo però potrebbe cambiare anche i piani di calciomercato della Juventus qualora si trattasse di un lungo stop.