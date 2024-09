Conceicao, infortunio più lungo del previsto? Quando può tornare

Lo stop dicostringerà il giocatore a saltare le prossime gare con la Juventus dopo l'esordio contro la Roma. Ma quanto dovrà stare fermo il portoghese? Sicuramente salterà le sfide conpotrebbe fare a meno di lui per più tempo.Come racconta Tuttosport infatti,rischia di saltare tutte le partite di settembre, quindi anche quelle con Napoli e Genoa. Ma c'è di più perché riferisce il quotidiano che non è esclusa la sua assenza anche ad inizio ottobre quando i bianconeri sfideranno Cagliari e Lipsia. Se così fosse, a quel punto l'ex giocatore del Porto rientrerebbe dopo la seconda sosta per le nazionali, ovvero contro la Lazio il 19 ottobre.