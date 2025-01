Attesa per Conceicao: cosa filtra verso il Derby con il Torino

Attesa in casadopo il problema muscolare accusato nel riscaldamento prima della sfida con il Milan. Stando alle ultime notizie riportate da La Gazzetta dello Sport il portoghese è atteso al J|Medical martedì, dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra da Thiago Motta dopo la deludente trasferta in Arabia.L’auspicio è che non si tratti di nulla di grave e che il recupero possa avere un orizzonte temporale breve. La Juve, infatti, è attesa da un gennaio da brividi: il calendario propone il derby con il Torino sabato e poi Atalanta, Milan, Bruges, Napoli e Benfica, ovvero tutti incroci decisivi per il cammino in campionato e in Champions League. Conceiçao è ovviamente in forte dubbio per la sfida contro i granata. Nei prossimi giorni la verità.