Le parole di Thiago Motta sull'infortunio di Cambiaso

Ovviamente c'è preoccupazione in casa Juventus per le condizioni divista già la situazione difficile a livello di assenze e l'importanza del giocatore. Cambiaso ha avuto un problema alla caviglia ed è stato costretto ad uscire nel match contro il Bologna. Possibile distorsione per Cambiaso a causa di una pallonata.in conferenza stampa ha parlato proprio di Cambiaso e delle sue condizioni: "Non lo so, dobbiamo valutarlo e fare il punto come sta. Vediamo domani". Nella giornata di domenica quindi si saprà con più certezza l'entità del problema.