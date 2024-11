In bocca al lupo Juan per una pronta guarigione

Ci vediamo presto in campo! https://t.co/6KQOUgOVQE — Inter (@Inter) November 14, 2024

Anche l', grande rivale della, ha voluto rivolgere un messaggio di incoraggiamento a, per cui questo pomeriggio è arrivata l'infausta diagnosi della rottura del crociato a seguito dell'infortunio rimediato in Colombia: "In bocca al lupo Juan per una pronta guarigione. Ci vediamo presto in campo!", le parole del club nerazzurro sui social, a poche settimane dal derby d'Italia di San Siro che ha avuto tra i protagonisti anche lo stesso classe 2001. Al Meazza Cabal aveva giocato da titolare restando in campo fino al termine della partita, contribuendo alla rimonta bianconera verso il 4-4 finale.