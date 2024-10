L'infortunio di Bremer



Quando torna Bremer

Quante partite salta Bremer

Bruttissima notizia in casasi è infortunato nel corso della partita dicontro il. Una defezione pesantissima, che costringerà i bianconeri a fare a meno del brasiliano per tantissimo tempo.Gleison Bremer, infortunatosi nel corso del match di Champions League tra Lipsia e Juventus, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Di seguito il comunicato della Juventus:"Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez sono stati sottoposti presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Bremer verrà operato nei prossimi giorni".Bremer si sottoporrà nei prossimi giorni ad un intervento chirurgico al ginocchio dopo il grave infortunio al legamento crociato. In attesa che vengano definiti i tempi di recupero, la sensazione è che la stagione del difensore brasiliano sia già giunta ai titoli di coda.In attesa dell'ufficialità, post intervento chirurgico, riguardo ai tempi di recupero, la sensazione è che Bremer salterà tutte le rimanenti partite della stagione 2024/25. Il suo rientro, tuttavia, potrebbe avvenire proprio in concomitanza el Mondiale per Club che si disputerà tra la metà di giugno e la metà di luglio. Scenario, questo, ancora tutto da verificare.