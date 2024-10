Infortunio Bremer, esce dopo pochi minuti contro il Lipsia: problema al ginocchio

Subito problemi per lche è costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti nella sfida di Champions League contro il Lipsia.Bremer è infatti rimasto a terra dopo un contrasto contro Openda: l'infortunio però non è stato causato direttamente dal contatto con l'avversario ma nel momento successivo, in cui il brasiliano ha poggiato male il piede subendo una distorsione al ginocchio. Il difensore è riuscito a rialzarsi in piedi ma è stato portato fuori con l'aiuto dello staff medico. Partita finita, al suo posto Federico Gatti.