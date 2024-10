Paura e preoccupazione per le condizioni diil difensore dell'Arsenal si è infortunato durante il match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Nel post partita l'allenatore, Arteta, ha parlato delle condizioni dell'ex Bologna: "Ha sentito qualcosa e non è riuscito a rimanere. Un po' preoccupante...".Infortunio al ginocchio per Calafiori: le sue condizioniCalafiori è uscito al minuto 72 chiedendo subito il cambio dopo l'infortunio. Problema al ginocchio per il giocatore, che si muove in maniera innaturale. Urla di dolore per Calafiori. La preoccupazione maggiore è che i legamenti del ginocchio possano essere stati interessati dalla dinamica dell'episodio. Calafiori aveva già subito un grave infortunio al ginocchio sinistro. Gli esami nella giornata di domani evidenzieranno l'entità dell'infortunio.