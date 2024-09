Infortunio Adzic

Quando torna Adzic

Quante partite salta Adzic

Genoa-Juventus (28 settembre)

Lipsia-Juventus (2 ottobre)

Juventus-Cagliari (6 ottobre)

Juventus-Lazio (19 ottobre)

Nuovo intoppo per. Il talento montenegrino ha infatti rimediato un nuovo (il secondo) infortunio di natura muscolare che lo costringerà a rimandare ulteriomente il suo debutto ufficiale con la maglia dellaAdzic ha rimediato un nuovo infortunio di natura muscolare. Il classe 2006, questa volta, è costretto a fare i conti con un risentimento alla coscia sinistra, la cui entità necessita di ulteirori approfondimenti.Adzic salterà sicuramente i prossimi impegni in Serie A e in Champions League. E' lecito dunque attendersi che il giocatore possa tornare a disposizione dopo la sosta di ottobre.Adzic salterà le gare con Genoa, Lipsia e Cagliari. L'obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per la sfida con la Lazio, ovvero la prima partita post sosta.