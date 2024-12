Nella sua conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna,ha detto la sua anche sui tanti infortuni con cui è ancora alle prese la sua, che domani ritroverà almeno Dusan Vlahovic, Nicolò Savona e Vasilije Adzic: "Sfortuna? Non credo né nella fortuna, né alla sfortuna. Ho la mia idea, ne avete parlato tante volte, ma la mia opinione non cambia per certe cose. Faccio attenzione a ciò a cui posso fare attenzione. Ciò che posso migliorare per il gioco, per la squadra, per il miglior livello possibile, tutto il resto non lo posso controllare".