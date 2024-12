Infortuni Juve, il punto della situazione

Nessuna ricaduta e nessuna particolare preoccupazione che filtra dalla Continassa. Al di là di ciò, però, Douglas Luiz si ferma e non sarà a disposizione questa sera per la partita di Coppa Italia contro il Cagliari. Per il centrocampista brasiliano un percorso personalizzato di lavoro che lo porterà a interrompere gli stop and go e, questa è la speranza, diventare davvero centrale nel progetto tecnico diRispetto a qualche settimana fa, l’infermeria della Juventus è decisamente meno affollata. Svuotata, però, no. Contro il Cagliari, Thiago Motta dovrà fare a meno di diversi calciatori che ancora sono alle prese con i percorsi di recupero post infortunio.