Cos'ha davvero Douglas Luiz?

I tifosi dellacontinuano a porsi la stessa domanda: quando si vedrà il vero? L’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari sembrava l’occasione ideale per rivedere in campo dal primo minuto il centrocampista brasiliano, acquistato in estate per 50 milioni di euro. Eppure, il 26enne di Rio de Janeiro non sarà della partita. Dopo appena due apparizioni recenti, il giocatore è di nuovo nella lista degli indisponibili e non verrà convocato da Thiago Motta.Dalla Continassa assicurano cheDopo i cinque minuti disputati contro il Manchester City e i 25 contro il Venezia,. La decisione condivisa tra staff tecnico e medico è stata di fermarlo a titolo precauzionale, preferendo il riposo per evitare ulteriori problemi.Il debutto in Coppa Italia sarebbe stato il momento ideale per Douglas Luiz, che fino a oggi ha accumulato appena due presenze da titolare in campionato. La prima risale al 14 settembre contro l’Empoli, quando giocò per 60 minuti, mentre la seconda il 19 ottobre contro la Lazio, l’unica partita in cui è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Troppo poco per un acquisto dal costo così importante, e soprattutto, per un giocatore chiamato a fare la differenza nel centrocampo bianconero.In entrambe le occasioni, peraltro, le sue prestazioni non sono state all’altezza, sprecando di fatto le chance offertegli. Se Danilo ha recentemente dichiarato che la Coppa America e il ritardo nella preparazione hanno condizionato il suo rendimento, si può supporre che lo stesso valga per Douglas Luiz. Tuttavia, nel suo caso, i problemi sembrano andare oltre un’estate particolarmente impegnativa.