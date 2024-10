Juve-Parma, le ultime su Douglas Luiz

Infortunati Juve, le ultime

Dopo il combattuto 4-4 nel "Derby d’Italia" contro l'Inter , lasi è ritrovata al Training Center della Continassa per iniziare la preparazione alla prossima sfida casalinga contro il Parma, prevista per mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 20.45, per il primo turno infrasettimanale della Serie A 2024/2025.Come da routine post-gara, la squadra è stata divisa in due gruppi: i titolari della sfida con l'Inter hanno svolto una sessione di scarico, mentre i giocatori subentrati e quelli rimasti in panchina si sono dedicati a un allenamento focalizzato sul possesso palla, alternato a esercizi atletici. Questo programma ha permesso a ciascun gruppo di adattarsi alle necessità fisiche del momento.La situazione infortunati resta critica: Douglas Luiz ha proseguito il lavoro differenziato e, dopo aver saltato il match con l'Inter, è a rischio anche per la partita contro il Parma. Il brasiliano ha subito un fastidio muscolare nel riscaldamento pre-gara contro lo Stoccarda, costringendo Thiago Motta a rivedere l'undici titolare.Anche Teun Koopmeiners, che potrebbe rientrare sabato contro l'Udinese, e Nico Gonzalez saranno indisponibili. Restano infine fuori per infortuni prolungati Arek Milik e Gleison Bremer, aggiungendo ulteriori sfide per Motta nel gestire la rosa bianconera.