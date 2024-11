Douglas Luiz Juve, le parole di Thiago Motta

Infortunati Juve, la situazione

Brutte notizie alla vigilia della partita tra Juventus . Non farà parte dei convocati diper il Derby della Mole il brasilianoIn conferenza stampa, le parole di Thiago Motta DOUGLAS LUIZ - Per una richiesta mia con il Lille è venuto, richiesta al giocatore e allo staff per accelerare. Ieri in allenamento non si è sentito al 100% e non lo voglio rischiare, vedremo per le prossime. Nico non ci sarà per domani, vediamo le prossime. Anche Vasilije ha avuto un piccolo problema ed è da valutare, gli altri tutti disponibili.Douglas Luiz, dunque, si rivedrà solo dopo la sosta nazionali, il problema muscolare avvertito nel riscaldamento pre Juventus-Stoccarda continua a dare fastidio. Ancora out anche Nico Gonzalez e anche lui si vedrà dopo la sosta. Da valutare, invece, Vasilije Adzic che ha avuto un problema fisico nell’allenamento odierno. Sempre fuori i lungodegenti Milik e Bremer.