C'è stata la riunione di inizio stagione che si è svolta ieri , nel Centro Var di Lissone, ai confini tra Monza e Milano, t. All’incontro hanno partecipato tutte le società della Serie A, intervenute non solo con chi guida lo staff tecnico ma anche con i propri dirigenti.Allenatori, dirigenti e rappresentanti di club “attivi e collaborativi” nella conversazione, che si è svolta a Lissone con i rappresentanti del mondo arbitrale,scrive Tuttosport. Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi ha poi mostrato una serie di video relativi ai gravi falli di gioco, ai falli di mano e alla novità regolamentare prevista dalla Circolare 1 inerente l’ingresso in area durante un calcio di rigore, quella che tante discussioni ha sollevato in caso di ribattuta del portiere