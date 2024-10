Inchiesta ultras: perché è stato sentito Simone Inzaghi?

Come scrive l'edizione online de Il Corriere della Sera, l'allenatore dell'Interè stato sentito stamani - mercoledì 9 ottobre - a Milano in qualità di testimone dagli investigatori della Squadra Mobile che si occupano dell'dello stesso club nerazzurro e del Milan. Il colloquio con gli investigatori, però, non è avvenuto in Questura, come era previsto, ma in un ufficio periferico della polizia proprio per evitare i giornalisti che fino dalla prima mattina hanno "presidiato" via Fatebenefratelli.L'allenatore nerazzurro - che al momento non risulta indagato - è stato sentito dagli investigatori riguardo ai contatti con il capo ultrà interistaalla vigilia della finale di Champions League del 2023 a Istanbul: Inzaghi - si legge - era infatti stato contattato per fare pressione sulla società per ottenereche la Curva Nord chiedeva in un numero più alto - quasi il doppio - rispetto a quanti ne erano già stati messi a disposizione.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui