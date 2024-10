Le parole di Verini

Secondo quanto riportato da La Stampa, a seguito dell'inchiesta "Doppia curva" della procura di, che ha portato allo smantellamento dei vertici delle tifoserie di Milan e Inter, la Commissione antimafia è pronta a intervenire. Gli atti delle indagini sono stati già acquisiti e verrà formalmente richiesta la creazione di un Comitato dedicato alla questione.Walter Verini, capogruppo del Partito Democratico, ha confermato che la presidente della Commissione antimafia, Chiara Colosimo, ha accolto la sua richiesta di approfondire il tema: "Dopo aver esaminato le carte, procederemo con le audizioni dei presidenti dei club milanesi e di altre persone utili alla ricostruzione dei fatti".Verini ha sottolineato che il problema non è limitato a, ma è diffuso in molti stadi italiani, dove esiste un "connubio pericolosissimo tra ultrà e criminalità organizzata", e ha accusato alcune società di chiudere gli occhi su questa realtà. L'obiettivo del Comitato sarà affrontare, in tempi definiti, i rapporti tra tifoserie e criminalità, individuare le responsabilità e proporre soluzioni per sradicare tali fenomeni.