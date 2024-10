Ultras Inter e Milan, l'inchiesta

". Così ha dichiarato il presidente dell'Inter , Giuseppe, riguardo all'indagine sulle curve milanesi, mentre arrivava in un ristorante nel centro di Milano per un incontro con la dirigenza della Stella Rossa in vista della partita di Champions League in programma per la serata. Poco prima di lui, era arrivato anche il vicepresidente Javier Zanetti, che però non ha rilasciato commenti.L'indagine, che ha portato ieri a 19 misure cautelari tra arresti (16) e domiciliari (3), riguarda esponenti delle curve di Milan e Inter. Nessun dirigente o tesserato dei club è coinvolto tra gli indagati. Al contrario, secondo il procuratore di Milano Marcello Viola , i club sono stati identificati come “parti offese” nell'inchiesta condotta dal gip Domenico Santoro.