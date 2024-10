Inchiesta ultras: perché sarà sentito Calhanoglu



Inchiesta ultras: cosa succede con la Commissione Antimafia

Prosegue a Milano l'dello stadio Giuseppe Meazza ( QUI le riflessioni di Federico Ruffo nel corso della trasmissione Rai "Lo stato delle cose" ). E in casa nerazzurra non sono ancora finiti gli interrogatori, dopo quelli di Javier Zanetti e Simone Inzaghi: tra oggi e domani toccherà ad, non indagato ma sentito come persona informata sui fatti.L'attaccante turco, come spiega La Gazzetta dello Sport, dovrà chiarire i presunti rapporti con alcuni esponenti della curva dell'Inter, che in alcune intercettazioni avrebbero fatto riferimento a incontri dal vivo e cene di famiglia. Dopo di lui sarà poi il turno anche die dell' ex difensore nerazzurro Milan Skriniar L'inchiesta, poi, ha un nuovo capitolo: stando a Calcio & Finanza, infatti, i documenti dell'indagine "Doppia Curva" della Procura di Milano sono stati trasmessi alla, che li aveva richiesti pochi giorni dopo l'apertura delle indagini. Secondo Tuttosport, quest'ultima potrà esaminare le oltre 630 pagine dell'inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità nelle curve di Inter e Milan; inoltre istituirà presto undedicato alla questione degli ultras, che una volta viste le carte convocherà i presidenti delle due società,, insieme ad altri dirigenti di club di Serie A e ai vertici di FIGC, Lega e organizzazioni impegnate nella lotta alla criminalità nelle curve.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui