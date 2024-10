Nel corso della trasmissione "Lo stato delle cose" si è parlato anche dell'inchiesta in corso sugli ultras di Inter e Milan, tema sul quale si è espresso il conduttore di "Mi manda RaiTre": "Non manca solo la risposta di Sala,. Che una parola su questa cosa non l'hanno detta a titolo definitivo, non puoi limitarti a dire 'siamo estranei'. Non puoi non essertene accorto, c'era una foto in quell'intercettazione che usano sempre tutti, perché è la più bella di Ferdico: ha in mano la Coppa Italia,Perché l'Inter la prima cosa che fa è dare la Coppa in mano a un capo ultras?", le sue parole.Ruffo ha poi aggiunto: ". Vero, Simone Inzaghi può attaccare il telefono, può non sapere che cosa sta succedendo, Marotta che comunque c'era nell'inchiesta sulla Juve e c'è anche in questa sull'Inter non sapeva, è la persona più sprovveduta del mondo e non capisce bene che cosa gli succede intorno?".





