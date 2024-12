Circa 200 istanze di parte civile sono state presentate al gup di Roma nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge gli ex vertici della Juventus per la questione delle plusvalenze e la manovra sugli stipendi. Le richieste, che ora saranno esaminate dal giudice Anna Maria Gavoni, provengono da soggetti come Consob, azionisti, fondi di investimento e associazioni dei consumatori. Tra gli indagati, che sono una decina, figurano l'ex presidente Andrea Agnelli, insieme agli ex dirigenti Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. Le accuse, a seconda dei casi, includono aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. L’udienza è stata fissata per il 27 gennaio.