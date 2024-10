Perché Calhanoglu sarà interrogato dalla Procura

Prosegue l'inchiesta della Procura di Milano sugli Ultras di Inter e Milan. Dopo aver sentito nei giorni scorsi Simone Inzaghi (mercoledì 9 ottobre) e Javier Zanetti (giovedì 10), come testimoni informati dei fatti ma non come indagati, adesso la Procura di Milano, come riporta Tuttosport, interrogherà nuovamente alcuni ultras del Milan che avrebbero annunciato di voler iniziare a parlare, più altri due protagonisti delle varie intercettazioni presenti nelle carte dell’indagine,Calhanoglu, si legge, sarà interrogato sui suoi rapporti con Marco Ferdico, uno dei leader della Nord, con cui sarebbe andato a cena nell’agosto 2023 con le rispettive famiglie e pure quella di un altro ultras nerazzurro, Antonio Bellocco, l’erede dell’omonima cosca della ‘ndrangheta ucciso a inizio settembre dal “compagno” di tifo Andrea Beretta.