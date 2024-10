Juve, i bianconeri davanti a tutti in Serie A

Questo weekend tornerà in campo. Dopo la pausa nazionali per la Nations League, che vedrà impegnata proprio l'Italia stasera contro Israele, la Juve tornerà all'Allianz Stadium. A Torino arriva la Lazio di, forte della vittoriaalla settima giornata. Gli uomini di Motta affronteranno i biancocelesti forti di un primato che li vede davanti a tutti in campionato.La Juventus è infatti al primo posto per ifinora. I bianconeri sono a quota 7, gli stessi died, ma rispetto alle due formazioni hanno giocato una partita in meno lontano da casa.