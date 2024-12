Con l'assenza di Riccardo Orsolini, fermato da un infortunio, il Bologna di Thiago Motta potrebbe affidarsi a una soluzione d'emergenza ma carica di motivazioni: l'ex bianconero Samuel. Dopo la brillante prestazione in Coppa Italia, l'esterno inglese sembra destinato a partire titolare nel tridente offensivo insieme a Ndoye e Castro, con Odgaard che potrebbe arretrare in una posizione più vicina alla mediana.Il reparto centrale vedrà il rientro di Tommaso Pobega, finalmente disponibile, che farà coppia con Remo Freuler. La combinazione tra il dinamismo dell'ex Milan e la solidità tattica dell'ex Atalanta rappresenta una garanzia per equilibrare le due fasi di gioco.