Iling Junior gioca contro la Juventus?

Sarà una partita speciale perche affronterà lada ex bianconero, avendoci giocato fino alla scorsa stagione. Poi l'addio in estate all'Aston Villa e il prestito immediato al Bologna.Iling Junior partirà titolare all'Allianz Stadium contro la Juventus? L'esterno inglese è in ballottaggio con Karlsson per una maglia dal primo minuto sulla fascia destra, vista l'assenza di Orsolini. Vincenzo Italiano dovrà scogliere i dubbi nelle prossime ore. In ogni caso, Iling ritroverà tanti ex compagni.