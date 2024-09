Esordio di grandissimo spessore percon la maglia del. L'esterno offensivo inglese, che la Juventus aveva ceduto all'Aston Villa nell'ambito dell'operazione che ha portato a Torino Douglas Luiz, è tornato in Serie A per vestire la maglia del Bologna con la formula del prestito secco. Il classe 2003 ha debuttato in maglia rossobù entrando al 63' del match disputato dagli emiliani contro il Como. Inserito da Vincenzo Italiano sul risultato di 2-0 in favore dei lariani, l'inglese ha colpito in pieno recupero segnando la rete del definitivo 2-2 che ha permesso alla sua squadra di evitare una pesante sconfitta in terra lariana. Un debutto niente male, dunque, per l'ex Juve che ha impiegato appena 28 minuti per lasciare il segno con la sua nuova maglia.