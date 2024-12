I numeri di Iling al Bologna

Si assisterà anche a un grande "ritorno" nel match di questa sera tra. All'Allianz Stadium, infatti, si rivedrà, il giovane esterno inglese che questa estate i bianconeri hanno deciso di sacrificare - insieme a Enzo Barrenechea - per arrivare a Douglas Luiz, dopo il rifiuto di Weston McKennie di trasferirsi all'Aston Villa. Una parabola strana, quella del classe 2003, che esattamente come il centrocampista argentino è stato ritenuto "acerbo" da Unai Emery ed è quindi partito subito in prestito, tornando in Italia con destinazione Bologna.Bologna dove finora Iling sta un po' faticando a imporsi: per lui, ad oggi, 9 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, per un totale di appena 303 minuti in campo, con un goal segnato alla quarta giornata - per lui la seconda uscita - contro il Como. 9 presenze, dicevamo, che tra poco potrebbero diventare 10, perché in assenza dipotrebbe essere proprio lui a prendere posto sulla fascia destra, a meno che Vincenzo Italiano non decida di puntare su Jesper Karlsson.In ogni caso, quella di oggi sarà una giornata speciale per Samuel, che a Torino ritroverà tanti ex compagni con cui magari sperava di poter giocare più a lungo. La Juventus, del resto, avrà sempre un posto speciale nel suo cuore, come squadra in cui è cresciuto e sbocciato iniziando ad assaporare il calcio che conta. Il suo bilancio in bianconero parla di 45 presenze in prima squadra, per 1.545 minuti complessivi in tutte le competizioni, con due reti e quattro assist all'attivo; in precedenza un lungo percorso in, dove ha sempre rappresentato un punto fermo tanto da collezionare 66 "gettoni" tra 2020 e 2022, con 15 goal e 17 passaggi decisivi, e poi anche in Serie C con la, con cui è sceso in campo 13 volte collezionando 5 centri. Una storia intensa e carica di promesse, mai mantenute fino in fondo, che infatti ha avuto un finale dolceamaro. Questa sera la "reunion".





