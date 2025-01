IlBiancoNero cambia volto: nuova veste grafica e più spazio ai tifosi

Redazione Calciomercato

Abbiamo aspettato un po', ma adesso ci siamo., nient'altro che la nostra espressione più moderna, più puntuale, più d'impatto.Giorno dopo giorno stiamo scoprendo e riscoprendo le dinamiche di un portale che sta provando a innovare e innovarsi. Abbiamo ampliato i canali di contatto - a proposito: ci siete sul nostro canale YouTube? -, abbiamo aumentato le voci e stiamo raccogliendo i consensi che attendevamo.

La nuova veste grafica è un passo verso i tempi, ma vuole essere anche un invito: l'informazione, che sia verticale o più larga, non può essere contenuta in un tweet o in un WhatsApp veloce. C'è tanto di più. E siamo qui per quella fetta di approfondimento, per capire insieme a voi cosa accade e cos'accadrà nei prossimi giorni, mesi e anni di questa squadra.Una nuova copertina, una nuova distribuzione dei nostri prodotti e naturalmente sempre le ultime notizie, costantemente aggiornate, con la pioggia o con il sole, con l'albero di Natale o una spiaggia pronta ad attenderci.E da voi, ecco, speriamo che ci sia sempre questo affetto.Ci sarà sempre spazio per tutti i tifosi bianconeri,Anche per "sgridarci", di tanto in tanto: il confronto è il sale di ogni cosa, ma per questo lavoro vale un po' di più.