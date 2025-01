Ilha ufficializzato l'esonero die al suo posto toccherà a Graham Potter sedersi sulla panchina del club londinese per risollevare le sorti di una stagione che si sta rivelando sin qui piuttosto complicata.Il cambio in panchina, però, potrebbe riguardare da vicino anche, attaccante tedesco, sin qui rallentato dagli infortuni, che gli Hammers hanno acquistato la scorsa estate. L'ex attaccante del Borussia Dortmund è uno dei profili che piacciono di più alla Juventus per provare a puntellare il pacchetto offensivo. Cristiano Giuntoli, infatti, punta ad acquisire il classe 1993 in prestito, il quale sarebbe propenso a cambiare aria e soprattutto campionato dopo una manciata di mesi.L'arrivo di Potter al timone potrebbe stravolgere lo scenario? Al momento è difficile sbilanciarsi, ma sarà necessario comprendere se il centravanti della nazionale tedesca rientrerà nei piani del nuovo tecnico oppure se lo stesso Potter darà il via libera al trasferimento.





