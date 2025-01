Juventus, il ricordo per Gianluca Vialli

Oltre ad aver ricordato Gianluca Vialli sui social, laha omaggiato il suo ex capitano, scomparso il 5 gennaio 2023, ovvero due anni fa, anche sul sito ufficiale del club.Il club bianconero ha pubblicato un video con alcune delle immagini più belle di Vialli negli anni in cui ha vestito la maglia della Juventus: i goal, i trofei alzati e le parole dello stesso Gianluca: "Mi ha fatto piacere essere ricordato come l'ultimo capitano che ha alzato la Coppa dei Campioni". QUI PER IL VIDEO RICORDO DELLA JUVENTUS.