Sembra destinata a continuare ancora a lungo la diatriba tra gli estimatori die quelli di. L'ultimo a dire la sua, ai microfoni di Tuttosport, è stato, storico allenatore olandese, interpellato alla vigilia del match di Champions League tra: "Diamo tempo all'allenatore per far quadrare tutti i meccanismi. Motta mi piace, gioca all'attacco come noi olandesi, non come Allegri che metteva un bus londinese a due piani davanti alla porta", il commento del tecnico, sulla panchina del PSV per ben sette stagioni.