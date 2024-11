Koopmeiners, il suggerimento a Motta per il ruolo

tra i tanti temi affrontati nell'intervista a Tuttosport ha anche in maniera simpatica parlato del ruolo che ha fatto in passato, ovvero quello di difensore di sinistra."Tre giorni fa ho detto alla mia fidanzata: “Forse dovrei dire a Motta che ho giocato per alcuni anni come difensore di sinistra”. Se la Juve fosse in difficoltà lo farei, certo. Io voglio giocare a centrocampo, ma se scattasse l’emergenza, perché no?". Un "suggerimento" che difficilmente vedremo in campo, ma nel caso, Koopmeiners sarebbe pronto a fare anche quel ruolo.