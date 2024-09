Genoa-Juventus, che danno economico per il Genoa: le cifre

si giocherà alle 18 di oggi ma a porte chiuse, questa è ormai notizia nota arrivata nella giornata di ieri. Notizia che certamente non fa sorridere i tifosi, ma nemmeno il Genoa. In seguito agli scontri tra tifosi dopo il derby della Lanterna è arrivata questa decisione che penalizza i rossoblù ma soprattutto che ferisce i tifosi. Stando a quanto riferisce Il Secolo XIX lo stadio Luigi Ferraris di Genova per l'occasione della sfida alla Juventus avrebbe fatto registrare quasi un tutto esaurito.Infatti, il Genoa perde oltre 200 mila euro con questa decisione. I più arrabbiati però sono gli abbonati al club rossoblù che non potranno assistere alla sfida alla Juventus di Thiago Motta ma non verranno nemmeno rimborsati, oltre al danno la beffa quindi. Notizia che certamente non fa sorridere.





