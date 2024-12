I numeri di Nico Gonzalez alla Juventus

6 presenze

5 volte titolare

1 goal

1 assist

307 minuti giocati

13 partite saltate

è arrivato alla, dalla Fiorentina, sulla base di un'operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato. Il tutto per una cifra complessiva superiore ai 40 milioni di euro. Dopo un buon inizio, con tanto di goal all'esordio in Champions League contro il PSV, l'argentino si è infortunato contro il Lipsia lo scorso 2 ottobre e da quel momento non ha più visto il campo. Dopo oltre due mesi di stop, l'argentino tornerà a disposizione di Thiago Motta in vista del match in programma all'Allianz Stadium contro il Venezia.





