Nel preambolo della sua intervista aper The Athletic, il giornalista James Horncastle racconta un retroscena sul clima in casa"Quando si varca la soglia dello Juventus Creator Lab, dovrebbe essere come fare un salto nel futuro. Ma, in un giovedì di pioggia a Torino, sembra di tornare indietro nel tempo. Kenan Yildiz, custode della maglia più prestigiosa della squadra, la n. 10 indossata in passato da Michel Platini, Roberto Baggio e Alessandro Del Piero, si è fermato spontaneamente dopo l'allenamento per giocare a calcio balilla con alcuni dipendenti del club. L'atmosfera è sana e semplice".