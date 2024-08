Mbangula poteva lasciare la Juventus: è intervenuto Thiago Motta

Il giocatore rivelazione in casaè senza dubbio; l'esterno classe 2004 ha segnato al debutto con la prima squadra fornendo anche un assist. Una grande prestazione che spinge il ragazzo verso un posto "fisso" tra i grandi.punta su di lui come dimostra la scelta fatta in estate, quando sembrava ad un passo dal partire.Come racconta Tuttosport, Mbangula avrebbe potuto lasciare la Juventus visto che diverse squadre si erano interessate. Niente da fare però perché Thiago Motta è rimasto stregato dalle qualità del ragazzo e ha voluto tenerlo in rosa. Una scelta che per ora ha ripagato visto ciò che è successo contro il Como nella prima partita di campionato.