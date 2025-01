AFP via Getty Images

Il record negativo della Juventus

La sconfitta contro il Napoli sancisce la fine dell'imbattibilità in campionato per la. I bianconeri, contro la squadra di Antonio Conte, hanno incassato il loro primo ko in Serie A, nonché terzo complessivo: la Juve, sin qui, aveva perso con lo Stoccarda in Champions League e con il Milan in Supercoppa italiana.Il dato sul quale riflettere è però quello relativo alle vittorie: la Juventus ne ha conquistate appena 8 in 22 giornate di campionato. Si tratta del rendimento più basso in campionato da quando vengono assegnati i tre punti a vittoria. Per trovare un ruolino peggiore bisogna riavvolgere il nastro di 37 anni, quando in panchina sedeva Rino Marchesi.