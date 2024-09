Il PSV sarà di scena all'Allianz Stadium per affrontare la Juventus nella prima giornata della Fase Campionato della nuova Champions League. I campioni d'Olanda in carica - partiti fortissimo anche quest'anno in Eredivisie con cinque vittorie su cinque partite - continuano però a pensare al mercato e hanno avviato i contatti con una vecchia conoscenza del campionato di Serie A. Nelle ultime ore, come riferito da Fabrizio Romano, il club di Eindhoven starebbe valutando l'ingaggio dello svincolato Ivan Perisic. L'ex Inter è reduce dall'esperienza in patria con la Dinamo.