La Juventus è in attesa del via libera definitivo per ingaggiare Teun Koopmeiners dall'Atalanta. Quello che succede a Parigi, scrive Tuttosport, per esempio, può davvero condizionare le strategie di Atalanta e di Juventus insieme. Secondo l’Èquipe, infatti il Psg avrebbe deciso di non ricorrere al mercato per sostituire l’infortunato Ramos tralasciando sia la soluzione Osimhen sia, nello specifico, quella che porta a, uno dei due ammutinati bergamaschi. Se l’informazione francese sarà confermata, allorauna sola uscita pesante invece di due sarebbe più gestibile anche a livello ambientale.