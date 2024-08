Una domenica diversa dalle altre



Il primo giorno in di Nico Gonzalez: guarda il video completo su YouTube — JuventusFC (@juventusfc) August 25, 2024

La Juventus ha diffuso attraverso i propri canali ufficiali le immagini più importanti relative alla prima giornata di Nico Gonzalez da calciatore bianconero. Dall'arrivo al J-Medical per le visite mediche, passando per l'annuncio ufficiale del club zebrato, fino ai primi scatti e alle prime parole del classe 1998 in vista della sua nuova avventura all'ombra della Mole. Nico Gonzalez arriva a Torino con le credenziali per diventare un elemento di grande valore all'interno dello scacchiere di Thiago Motta, deciso a puntare forte sulle sue caratteristiche, considerate evidentemente congeniali al suo stile di gioco.