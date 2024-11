Il Porto acquisterà Djalò?

Dopo un inizio non semplice,si sta prendendo la scena con la maglia del Porto, conquistando sempre più spazio come dimostra la chiamata del Portogallo. Il difensore è arrivato in prestito dalla Juventus senza opzioni di riscatto, stessa formula di quella usata per l'operazione, che ha fatto il percorso opposto.La stagione è ancora lunga, ma ad oggi, scrive Tuttosport, tutto fa pensare a untanto quanto la Juventus lo sarà a tenersi Conceiçao: e, che le operazioni siano legate o meno, i soldi necessari ai Dragoes a tenersi il difensore abbasseranno di fatto il costo dell’ala per la Juve. In teoria anche fino ad azzerarlo o quasi. Se poi il Porto dovesse ritenere troppo elevata la valutazione che la Juve farà di Djaló e se il difensore ex Lilla nel frattempo avrà continuato a essere protagonista per la società bianconera non cambierà molto come si legge: si sarà comunque valorizzato e avrà comunque mercato, permettendo a Giuntoli di incassare i soldi necessari a finanziare in tutto o in parte l’operazione Conceiçao.