Quanto è costato Arthur alla Juventus?

I numeri di Arthur alla Juventus

63 presenze

1 goal

1 assist

Quanto guadagna Arthur e quando scade il suo contratto

Il futuro di Arthur

Non esiste un termine migliore di "mistero" per descrivere l'avventura dicon la maglia della Juventus. Arrivato nell'estate del 2020 dal Barcellona, in un'operazione strutturata sulla base di uno scambio con Miralem Pjanic, sembrava che il brasiliano potesse diventare il punto di riferimento per il centrocampo bianconero negli anni a venire, ma la sua consacrazione in quel di Torino non è mai avvenuta.Dopo aver totalizzato 63 presenze - dal rendimento decisamente rivedibile - tra il 2020 e il 2022, il brasiliano è progressivamente sparito dai radar bianconeri. Prima il prestito al Liverpool, poi quello alla Fiorentina, squadre che hanno poi deciso di non dare continuità ad un sodalizio tutt'altro che soddisfacente. Quindi il ritorno a Torino, da vero e proprio separato in casa, in una situazione ai limiti del paradossale: uno dei giocatori più costosi della storia juventina, nonché uno dei più pagati in termini di ingaggio, oggi è l'unico a vivere in uno 'status' di fuori rosa. Tutto incredibilmente vero.La Juventus ha acquistato Arthur dal Barcellona nell'estate del 2020, imbastendo uno scambio alla pari con Miralem Pjanic. Nel computo dell'operazione, il brasiliano è stato valutato 82 milioni di euro, bonus compresi.Arthur è legato alla Juve da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno 2026. Il classe 1996 percepisce uno stipendio netto di 5 milioni di euro.E' chiaro che il futuro di Arthur è sempre più lontano dalla Torino bianconera. Il calciatore, come confermato dal suo agente, lascerà Torino nel mese di gennaio, ma rimane da capire con che formula e per quale destinazione. Al netto di un contratto in essere per altri 18 mesi e un ingaggio davvero fuori portata, l'unica soluzione potrebbe essere rappresentata da un prestito.





